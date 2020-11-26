Затравленная в школе 25-килограммовая девушка показала свои фото

Шотландка с аномально низким весом показала свои фотографии и шокировала пользователей сети своей худобой. Ее историю публикует The Sun.

18-летняя Элли Споффорт (Ellie Spofforth) рассказала журналистам, что начала беспокоиться о лишнем весе еще в начальной школе, где подвергалась травле со стороны других учеников. В связи с этим она начала строже следить за своей диетой. «Все закончилось тем, что я начала есть один раз в день», — призналась девушка.

По словам героини материала, чем старше она становилась, тем больше у нее появлялось нездоровых привычек. Так, например, в тайне от родителей Споффорт вызывала рвоту после каждого приема пищи и проходила как минимум 30 тысяч шагов в день.

Шотландке удавалось скрывать потерю веса от семьи и друзей: она носила мешковатую одежду, а на взвешивании в больнице надевала утяжелители на щиколотки и специальный жилет, чтобы врачи не заметили ее низкого веса. Однако в конечном счете медики поставили ей диагнозы «анорексия» и «депрессия» и отправили на годовое принудительное лечение в клинику.

Во время пребывания в больнице состояние Споффорт ухудшилось. «У меня появились новые отклонения, я начала причинять себе физическую боль и биться головой об стену», — пояснила она. Вдобавок девушка рассказала, что ее поместили на двухмесячный постельный режим, после чего ей пришлось передвигаться на инвалидном кресле из-за слабости.

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Согласно материалу, после выписки больная чувствовала себя хуже. Она начала терять волосы, а ее вес продолжал снижаться. Девушка скрывала свое состояние от близких, однако когда при взвешивании весы показали 25 килограммов, шотландка решила признаться во всем матери в письме.

В результате Споффорт вновь поместили на год в больницу, а затем перевели в другое отделение клиники, где она продолжила лечение. Сейчас Споффорт живет с родителями и чувствует себя лучше. Ей удалось набрать около 20 килограммов. «Ко мне начинает возвращаться счастье», — заключила она.

Ранее в ноябре парень набрал вес и вызвал восторг у пользователей сети. Юзер с ником Donorito поделился фотографиями до и после победы над расстройством пищевого поведения, объяснив, что ему удалось потолстеть на 20 килограммов.