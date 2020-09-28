В сети удивились способности женщин утягивать талию до аномальной формы майкой

Подписчиков Instagram-аккаунта themoodi, администраторы которого размещают шуточные посты из других соцсетей, удивило видео с девушкой, утягивающей свою талию до аномальной формы с помощью майки. Соответствующие комментарии появились под новой публикацией в профиле.

На кадрах юзерша с нормальным телосложением одета в красную футболку свободного кроя марки Champion. Девушка перетягивает вещь за спиной таким образом, что ее талия становится неестественно тонкой, и демонстрирует результат на камеру.

Во второй части видео появляется другая девушка с похожей фигурой и пытается затянуть свою футболку по примеру героини предыдущего ролика, однако ей этого не удается. В заключение она высказывает свое недоумение по поводу способности женщин уменьшать свое тело посредствам одежды. «Не поймите меня неправильно, ребята, я все равно себя люблю», — гласит описание поста.

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Подписчики аккаунта также возмутились шириной талии автора первого ролика. «Вы же понимаете, что желание утянуть свою талию футболкой вызвано анорексией?», «Ей пришлось пережать свой кишечник», «Неверный посыл для молодых девушек», — высказались они.

В июле аномально тонкая талия жительницы Мьянмы также озадачила пользователей сети. 23-летняя Су Наинг (Su Naing) регулярно публиковала снимки, на которых показывала свою талию с обхватом 34,7 сантиметра. По словам студентки, некоторые подписчики часто обвиняют ее в том, что она уменьшает формы с помощью фотошопа. В то же время другие предполагали, что девушка удалила ребра для достижения такой фигуры.