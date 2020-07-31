Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей сети

Аномально тонкая талия жительницы Мьянмы озадачила пользователей сети. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя Су Наинг (Su Naing) регулярно публикует снимки, на которых демонстрирует талию с обхватом 34,7 сантиметра. По словам студентки, некоторые подписчики часто обвиняют ее в том, что она уменьшает свои формы с помощью фотошопа. В то же время другие предполагают, что девушка удалила ребра для достижения такой фигуры.

Фото опубликовано @sumohnaing

Сама Наинг настаивает на том, что ее тонкая талия — результат генетики. Кроме того, героиня материала добавляет, что не злоупотребляет вредной пищей. «Я здоровая девушка и не считаю, что у меня есть проблемы с внешностью. Людям нравится моя фигура!» — высказалась она.

В июле чересчур тонкая талия модели Playboy удивила пользователей сети. Ясмин Сантос (Iasmin Santos) попозировала в черном боди бренда Wolford. Выяснилось, что она вдохновилась внешним видом телезведы Ким Кардашьян-Уэст и начала носить моделирующие фигуру корсеты, чтобы сделать талию более тонкой.