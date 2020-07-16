Модель подняли на смех за неестественно тонкую талию и сравнили с пришельцем

Модель популярного бренда Fashion Nova подняли на смех за неестественно тонкую талию и сравнили с инопланетянкой. Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном снимке манекенщица позирует в черном боди с короткими рукавами и желтой надписью. Наряд оформлен разрезом, который обнажает ее живот. Стоимость вещи на сайте бренда составляет 1686 рублей.

Фото опубликовано @fashionnova

Покупатели Fashion Nova обсудили девушку в комментариях под постом, обвиняя ее в злоупотреблении пластическими операциями. Они посчитали, что пропорции модели не соответствуют стандартам человеческого тела, и назвали ее пришельцем. «Теперь я понимаю, что имеют в виду под зависимостью от операций», «Мне кажется, она инопланетное существо», «Она напугала меня», «Что это за чертовщина?», «Я не понимаю, на кого она больше похожа: на куклу Bratz или на инопланетянку», —высказывались пользователи.

В июне другая модель интернет-ретейлера Fashion Nova Дэми Роуз (Demi Rose) сняла свою тренировку в откровенном наряде и была обругана фанатами. На размещенных кадрах знаменитость делает различные упражнения в облегающем комбинезоне с молнией на груди. Поклонники Роуз раскритиковали звезду за ее внешний вид и также обвинили в пластических операциях.