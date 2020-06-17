Модель показала тренировку в облегающем наряде и была обругана за пластику тела

Модель британского бренда Fashion Nova Дэми Роуз (Demi Rose) сняла свою тренировку в откровенном наряде и поделилась роликом в соцсетях. На видео, которое появилось в ее Instagram-сторис, обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных кадрах 25-летняя знаменитость делает различные упражнения под руководством персонального тренера в облегающем комбинезоне с молнией на груди. Стоимость изделия на сайте марки Fashion Nova составляет 2515 рублей.

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Пользователи сети обругали модель за неестественную фигуру и пластические операции в комментариях. «А разве пластик можно тренировать?», «Отвратительно», «Она выглядит ужасно», «Она пытается привлечь к себе внимание всеми способами, но у людей есть дела поважнее», «Да, конечно, это все от тренировок в спортзале. Скажи спасибо своему хирургу», — высказывались они.

10 июня британская поп-исполнительница Рита Ора опубликовала фотографию с домашней тренировки в откровенном наряде. Она попозировала в розовых легинсах и спортивном кроп-топе белого цвета, который демонстрирует ее декольте. Подписчики оценили внешний вид певицы, назвав ее «красивой» и «горячей».

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