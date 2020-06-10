Популярная певица показала откровенный образ для домашней тренировки

Британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенной фотографией в наряде для домашней тренировки. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах исполнительница попозировала в розовых лосинах и спортивном топе белого цвета. Ее образ дополнили множество подвесок. «Продолжай двигаться», — подписала она пост, набравший больше 250 тысяч лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Оры. «Ты мой пример для подражания!», «Мне нравится, когда ты без макияжа. Безумно красивая!», «Вау, ты выглядишь потрясающе», «Горячо», — комментировали они.

Ранее в июне Рита Ора сфотографировалась в откровенном бикини во время изоляции. Ее запечатлели в черно-белом купальнике с анималистичным принтом бренда Reina Olga стоимостью 133 фунта стерлингов (11 500 рублей). Свой образ певица дополнила голубой рубашкой в полоску, солнцезащитными очками и украшениями.

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