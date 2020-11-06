Парень набрал вес и покорил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником Donorito поделился фотографиями до и после победы над расстройством пищевого поведения. В результате борьбы он набрал вес, однако от этого не стал менее привлекательным и покорил пользователей сети.

Парень объяснил, что справился с анорексией и изменил свое тело, превратившись из тощего в мускулистого. Он долгое время страдал от заболевания и считал себя непривлекательным. Автор публикации пояснил, что на фото после победы над болезнью он весит примерно на 20 килограммов больше.

В комментариях многие поздравили его с успехом. На вопросы о том, как добиться такого эффекта, автор рассказал, что стал есть больше еды с высоким содержанием углеводов. По его словам, после этих перемен в питании у него начал стабильно увеличиваться вес.

Он также пояснил, что на первом снимке специально встал так, чтобы источник света его подсвечивал. Из-за анорексии юзер переживал, что другое освещение «делает его толстым». Одному из комментаторов Donorito пожелал сил справиться с похожей проблемой.

Ранее YouTube-блогерша из Южной Кореи Ян Субин (Yang Soobin), прославившаяся поеданием еды на видео, села на диету и сбросила 44 килограмма. В 2019 году блогерша поняла, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем из-за переедания.