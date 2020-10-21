Телезвезда бросила пить и показала радикальные изменения фигуры

Звезда британского шоу талантов The X Factor Люси Спрагган (Lucy Spraggan) потеряла около 22 килограммов веса после того, как отказалась от алкоголя и начала активно заниматься фитнесом. Об этом пишет The Mirror.

28-летняя британка рассказала, что бросила пить около 15 месяцев назад. Она отметила, что желание завязать со спиртными напитками появилось внезапно: однажды утром она проснулась и сказала себе, что больше не будет употреблять алкоголь. Женщина объяснила, что снимала с помощью спиртного стресс, возникавший в ее жизни из-за работы. Но теперь Спрагган справляется без алкоголя, заменив его на спорт.

Звезда телешоу опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий, на которых похвасталась накачанным прессом и показала радикальные изменения своей фигуры после отказа от алкоголя.

Ранее пользователь Reddit, который пять лет назад отказался от алкоголя и наркотиков, опубликовал две фотографии и показал, как за это время изменилась его внешность. В комментариях многие удивились тому, насколько лучше он стал выглядеть.