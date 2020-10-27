Страдавшая от ожирения блогерша села на диету и сбросила 44 килограмма

YouTube-блогерша из Южной Кореи Ян Субин (Yang Soobin), прославившаяся поеданием еды на видео, села на диету и сбросила 44 килограмма лишнего веса. Об этом пишет World of Buzz.

Субин стала популярна на YouTube в 2017 году: она выпускала ролики в жанре мукбанг — женщина сидела перед камерой и поедала различные продукты, параллельно рассказывая зрителям истории из жизни. В 2019 году блогерша поняла, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем из-за переедания. Ее масса тела составляла 131 килограмм, а процент жира — 53. С тех пор она села на серьезную диету и наняла персонального тренера.

«Я страдала ожирением с самого раннего возраста до недавнего времени. И будучи маленьким ребенком в начальной школе и уже во взрослом возрасте я буквально перепробовала все виды диет», — рассказала Субин. Она добавила, что в 20 лет даже делала операцию по уменьшению желудка, но и она не помогла ей в то время. Зато недавно женщина взялась за свое здоровье более основательно.

На сброс 44 килограммов у блогерши ушло 500 дней. При этом женщина продолжает выкладывать ролики, в которых она ест перед камерой жирную пищу, а после записи видео она усиленно тренируется. Субин отметила, что после похудания стала лучше себя чувствовать и в психическом плане — у нее поднялась самооценка.