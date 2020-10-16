Звезда реалити-шоу похудела на 19 килограммов и показала результат

Звезда британского реалити-шоу Gogglebox («У телека») Эми Таппер (Amy Tapper) похудела на 19 килограммов и показала результат на своей странице в Instagram.

Участница телепроекта опубликовала снимок в желтом платье, чтобы собрать деньги для благотворительного проекта. Она также призвала людей носить желтый цвет для привлечения внимания к проблемам психического здоровья.

Таппер решила похудеть вместе с 52-летним отцом. По словам 20-летней британки, она начала следовать новой диете под названием Do The Unthinkable («Делай немыслимое»), в результате которой каждый из них потерял около 19 килограммов. Девушка отмечает, что благодаря похудению ее отец гораздо легче перенес коронавирус.

«Если бы мы не потеряли 38 килограммов в прошлом году, могло бы все для нас сложиться иначе [в пандемию]? Точно я, конечно, не скажу», — сообщала участница в интервью The Sun.

Ранее российская ведущая Ольга Шелест рассказала, что исключила из своего рациона сахар и за два месяца сбросила семь килограммов. Ведущая добавила, что изменила отношение к сладкому после прочтения книги о его вреде.