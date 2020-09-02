Блогер опробовал необычную диету, похудел и констатировал собственное отупение

Блогер Бо Майлз (Beau Miles) решил опробовать на себе необычную диету: в течение 40 дней он питался только консервированной фасолью. Мужчина признался, что смог похудеть, однако констатировал несколько негативных последствий своей монодиеты — в частности, «отупение». На ролик, опубликованный на его YouTube-канале, издание Men’s Health обратило внимание в понедельник, 31 августа.

Майлз рассказал, что узнал о «фасолевой диете» из книги Джона Стейнбека «Квартал Тортилья-Флэт» (Tortilla Flat): одна из его героинь кормила детей только консервированными бобами, но при этом они обладали отличным здоровьем. «То, как я себя чувствую во время бега, зависит от того, что я ем. Всю свою жизнь я ел все подряд», — объяснился блогер и пообещал, что по окончании эксперимента пробежит 50-километровый марафон.

За 40 дней он съел 191 банку фасоли и похудел примерно на пять килограммов. Он также смог «медленно, но уверенно» преодолеть дистанцию в 50 километров.

Негативные последствия диеты Бо заметил уже на четвертый день. Фасоль начала влиять на его настроение, бодрость и «жизнь в целом». Кроме того, Майлз становился все более раздражительным, а во время бега чувствовал себя так, будто страдает от похмелья. Он также заметил, что диета повлияла на его умственные способности: «С каждым килограммом я будто чувствую себя глупее».

Ранее сообщалось, что житель Мальты Кристофер иль-Кабокк похудел на 40 килограммов за время карантина, введенного из-за пандемии. За пять месяцев мужчина изменил рацион и режим занятий спортом в соответствии со своими целями.