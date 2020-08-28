Моложавый 101-летний мужчина рассказал секрет «вечной молодости»

Моложавый столетний житель американского города Милуоки, штат Висконсин, поделился секретом своей «вечной молодости». Его слова приводит сайт телеканала TMJ 4.

Джейк Джейкобсон (Jake Jacobson) недавно отметил 101-й день рождения, но выглядит и говорит так, как будто он намного младше.

«Одна из первых проблем старения — это то, что ты отстаешь от жизни. Я каждый день читаю Wall Street Journal и, конечно, местную газету Милуоки. Я получаю издания Time, Sports Illustrated и Scientific American», — сказал Джейкобсон.

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«Я не думаю, что есть какой-то секрет. Я считаю, что требуется немного дисциплины, хороших генов, упражнений и диеты. И вы должны больше общаться”, — отметил он.

Джейкобсон вышел на пенсию в 1981 году, в возрасте 64 лет. Он был вице-президентом по кадрам в финансовой компании компании.

Уже девять лет Джейкобсон живет в независимой квартире в доме престарелых. Он следит за своей диетой и остается физически активным. Раньше он бегал марафоны. «Это фантастическая эйфория, когда ты пересекаешь финишную линию. Я думаю, это сделало меня сильнее и увереннее», — сказал мужчина.

Он даже пишет еженедельный информационный бюллетень, который называет хорошей стимуляцией работы мозга. Кроме того, Джейкобсон не избегает технологий. Он любит пользоваться компьютером и поясняет: «Это почти как дружить с кем-то. Благодаря интернету, я не чувствую себя одиноким. Я сочувствую тем, у кого нет компьютера».

Пользоваться интернетом его когда-то научила покойная жена, которая была на 21 год младше его. «Я пытался отговорить ее от того, чтобы выходить за меня замуж. Говорил ей, что придется менять мои подгузники и возить меня в инвалидном кресле. Но она ответила, что никто не знает, что будет в будущем», — сказал Джейкобсон. Женщина умерла от рака в 2011 году.

«У меня есть замечательная подруга в нашем доме престарелых. Ее зовут Дженни Страйд (Jenny Stride). Она еще ребенок, ей 92 года», — рассказал американец.

Мужчина считает, что важно оставаться собой и быть добрым. Он доказывает своим примером, что с годами не обязательно терять изящество и шарм. «Моя философия — ведите себя с другими так, как хотите, чтобы другие вели себя с вами. Я хочу, чтобы меня запомнили как хорошего парня, и этого достаточно», — сказал он.