Блогер похудел на 69 килограммов и удивил фанатов своей новой внешностью

Японский YouTube-блогер с ником Ruibosu рассказал, как похудел на 69 килограммов и удивил фанатов своей новой внешностью. На его перевоплощение обратил внимание LADbible.

Блогер, настоящее имя которого не уточняется, страдал ожирением и весил 137 килограммов. Он решил привести себя в форму и изменил образ жизни — занялся спортом и отказался от вредной пищи. Первое время лишний вес мешал ему полноценно тренироваться, поэтому он выполнял простые упражнения, например, планку или прыжки с одновременным разведением рук и ног.

Через несколько месяцев выносливость повысилась, и Ruibosu начал усложнять тренировки. Благодаря спорту и питанию, процент жира в его организме снизился с 42,9 до 18,6. Всего за три месяца он похудел до 108 килограммов, а в последующие девять месяцев сбросил еще 40 килограммов.

Затем блогер занялся кикбоксингом, чередуя единоборства с силовыми тренировками. За 12 месяцев мужчина добился подтянутой мускулистой фигуры.

Видео с его историей, размещенное на YouTube, собрало более двух миллионов просмотров. Подписчики утверждают, что трансформация изменила блогера до неузнаваемости. Его успехи вдохновили поклонников вести более здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что студент из новозеландского города Уоркуэрт, который весил 190 килограммов, сбросил половину веса тела за полтора года. Он сел на растительную диету и начал заниматься спортом шесть дней в неделю.