Женщина похудела на 88 килограммов и изменилась до неузнаваемости

Жительница американского штата Калифорния похудела на 88 килограммов после того, как врач предупредил ее о начинающемся диабете. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летняя Тэннен Ордунев (Tannen Ordunev) c детства имела лишний вес и безуспешно пыталась похудеть при помощи различных диет. Когда она окончила школу, то располнела еще сильнее, так как каждый день питалась фастфудом. «У меня было мало друзей, поэтому я развлекала себя едой», — пояснила она. На пике Ордунев весила 152 килограмма.

Ордунев страдала от повышенного кровяного давления. В 2017 году врач сказал ей, что у нее скоро начнется диабет. После этого она решила похудеть и прошла операцию по желудочному шунтированию. Ей удалось сбросить 88 килограммов. Тогда она воссоздала свою старую фотографию, сфотографировавшись в такой же позе и одежде, но в новом весе. Избавившись от лишнего веса, Ордунев изменилась до неузнаваемости.

«Я больше никогда не хочу снова возвращаться к тому размеру — я была такая нездоровая и несчастная», — рассказала она.

«Операция спасла мою жизнь! Теперь я общительный и абсолютно здоровый человек. Надеюсь, я смогу помочь кому-нибудь сделать шаг к похудению, рассказав мою историю! Сначала это тяжело, но это абсолютно стоит того», — сказала Ордунев. Она отметила, что теперь чувствует себя другим человеком и хочет помогать другим менять жизнь к лучшему.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Топика, штат Канзас, похудела на 72 килограмма и спасла себе жизнь благодаря операции по шунтированию желудка. Теперь она может выполнять множество непосильных до этого задач, в частности, самостоятельно ходить в магазин за продуктами.