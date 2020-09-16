Российская ведущая раскрыла секрет похудения

Российская ведущая Ольга Шелест рассказала, как исключила из своего рациона сахар и сбросила семь килограммов. Секрет своего похудения она раскрыла «Телепрограмме».

«Я по жизни жуткая сладкоежка, могу за один присест съесть торт», — призналась Шелест. Ведущая добавила, что ела очень много сладкого и получала от него огромное удовольствие. К примеру, если ей нравился какой-то десерт в ресторане, она могла заказать две порции.

Затем она прочитала книгу под названием «Я не люблю сладкое» и изменила свое отношение к сахару. По словам Шелест, в книге с научной точки зрения объяснялось, «как был создан этот искусственный наркотик и как человечество на него подсело», а также то, какие реакции происходят в организме, когда человек есть сладкое.

После этого ведущая отказалась от сахара и за два месяца похудела на семь килограммов. Шелест подчеркнула, что не планировала худеть и была в «нормальной форме», однако получила такой «бонус» после исключения из своего рациона сладкого.

Ранее преподавательница физкультуры из австралийского города Голд-Кост назвала неочевидный и простой способ похудеть — грамотно организовать кухонные шкафы c продуктами. По ее словам, порядок на кухне помогает намного больше, чем спортивная рутина или диета.

Ольга Шелест — российская теле- и радиоведущая, лауреат телевизионной премии «ТЭФИ». Вела программу «Бодрое утро» и несколько других шоу на MTV, а также на «России 1», «Муз-ТВ», СТС, ТВЦ и других телеканалах. Шелест неоднократно была комментатором «Евровидения» и «Детского Евровидения».