Дочь Оззи Осборна объяснила похудение на 39 килограммов помощью хирургов

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн стала гостьей подкаста Hollywood Raw, во время которого объяснила свое похудение на 39 килограммов помощью хирургов.

Артистка призналась, что решилась на рукавную гастропластику, которая помогает сбросить вес за счет уменьшения размера желудка. «Это было почти два года назад. И я никогда не буду врать по этому поводу, потому что это лучшее, что я вообще сделала», — отметила она.

Осборн также рассказала, что у нее были проблемы с височно-челюстным суставом, из-за чего ей назначили инъекции в челюсть, после которых нижняя часть лица стала казаться уже. «Все сразу обратили на это внимание и начали говорить, что я похудела. Челюсть кардинально изменила мое лицо!» — сказала артистка.

По словам звезды, несмотря на операцию, ей все равно нужно было следить за весом. Она пояснила, что гастропластика влияет на гормональный фон и уменьшает тягу к еде, однако она не решает все проблемы с фигурой и не дает быстрого результата.

Ранее в августе Келли Осборн сообщила, что сбросила 39 килограммов. Она не стала раскрывать секрет своего похудения.