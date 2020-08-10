Дочь Оззи Осборна рассказала о похудении на 39 килограммов

Дочь рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн, рассказала о похудении на 39 килограммов под своим постом в Instagram.

Знаменитость выложила селфи, сделанное в автомобиле. В комментариях под фотографией многие похвалили ее внешний вид и отметили, что она сильно изменилась. Телеведущая Джинни Май обратила внимание на то, что 35-летняя Осборн выглядит сильно похудевшей.

«Это правда. Я сбросила 85 фунтов (38,5 килограммов) с тех пор, как мы последний раз виделись с тобой. Можешь в это поверить?» — отреагировала артистка. Подписчики попытались узнать ее секрет похудения, однако Осборн не стала отвечать на подобные вопросы.

В мае звезда появилась в эфире шоу HelloFresh Social Dinnering, выпуск которого опубликован на сайте KIIS FM. В ходе интервью она рассказала, что старается придерживаться здорового образа жизни, поэтому не употребляет алкогольные напитки уже 2,5 года. «Я становлюсь веселой, когда выпью, но в какой-то момент превращаюсь в человека, про которого говорят: "Уведите его отсюда"», — призналась Осборн. Она добавила, что впервые попробовала алкоголь в 12 лет.