Муж и жена сбросили 46 килограммов на двоих и раскрыли секрет успеха

После рождения второго ребенка жительница американского города Мемфис, штат Теннесси, вместе с мужем села на макродиету. В результате супруги на двоих потеряли 46 килограммов и раскрыли секрет успеха, сообщает Asia One.

32-летняя Кайла Пеннингтон после вторых родов достигла своего максимального веса — 92 килограмма. Перепробовав различные способы похудения, в марте 2019 она села на макродиету без больших ожиданий. Женщина была готова в любой момент отказаться от этой идеи, но в итоге добилась цели и сбросила 23 килограмма.«Это больше не диета, а образ жизни. Вряд ли когда-нибудь в будущем я буду питаться иначе», — рассказала Кайла.

Спустя год женщина уговорила своего мужа, 34-летнего Криса Пеннингтона, попробовать диету. В течение восьми месяцев мужчина ел блюда, приготовленные супругой, и также похудел на 23 килограмма. Кайла готовит по четвергам, чтобы в выходные не употреблять нездоровую пищу на прогулках и вечеринках. У нее уходит около часа, чтобы приготовить недельный запас еды.

Макродиета подразумевает соблюдение баланса в повседневном меню. Около половины рациона составляют зерновые, четверть — свежие и приготовленные овощи, 15 процентов — супы и 10 процентов — белковые продукты. На данной диете нельзя употреблять мясо, яйца, молочную продукцию, кофеин, а также простые углеводы. По словам пары, одной из главных сложностей стал отказ от алкоголя. Они сократили потребление вина с нескольких раз в неделю до одного бокала по особым случаям.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Джелонг, штат Виктория, сбросила за год 41 килограмм и раскрыла секрет похудения. Женщина исключила из рациона полуфабрикаты и ограничила потребление сахара.