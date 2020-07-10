Учительница физкультуры назвала простой способ похудеть

Преподавательница физкультуры из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, назвала неочевидный и простой способ похудеть — грамотно организовать кухонные шкафы c продуктами. Ее слова приводит издание Daily Mail.

43-летняя учительница Белинда Нортон (Belinda Norton) утверждает, что после наведения порядка на кухне у нее изменились пищевые привычки и улучшилось здоровье. «Мы заглядываем в буфетные шкафы до 50 раз на день, — отмечает она. — Эти действия влияют на наши глаза и желудок — так же, как это делает реклама».

Нортон подчеркивает, что порядок на кухне гораздо эффективнее и быстрее помогает похудеть, нежели спортивная рутина или диеты. Она советует расставлять продукты на полках шкафов следующим образом: на видное место класть то, что наиболее полезно и часто используется в кулинарии, например, орехи, семена чиа и специи. На нижние полки она убирает продукты, которые реже нужны — зерна, бобовые и макаронные изделия.

«Мой главный секрет — держать на уровне глаз органическую пищу, — говорит австралийка. — Когда вы заполняете полки такими продуктами, вы с большей вероятностью сделаете правильный выбор». Таким образом у Нортон всегда под рукой полезные при похудении продукты: овсяные хлопья быстрого приготовления, семена конопли, подсолнуха и тыквы (добавки для салатов), рисовый сироп, миндаль, какао-порошок и кокосовое масло.

Полезные снеки для детей она хранит на нижних полках, чтобы им было проще перекусить, не дожидаясь родителей. «Порядок в шкафах так важен для вашего здоровья и благополучия, — отмечает Нортон. — Это помогает нам покупать только то, что нужно, и экономит деньги. Также это способствует принятию правильных решений и экономит время при приготовлении пищи».

Ранее диетолог из Австралии раскрыла шесть секретов похудения и удержания нужного веса. Она советует не пытаться заедать стресс, больше есть салаты или овощи и сокращать количество потребляемых полуфабрикатов. Также она рекомендует больше двигаться, пить воду до и во время приема пищи и питаться вдумчиво.

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