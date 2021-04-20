Врач назвал частую причину смерти в раннем возрасте

Заведующий отделением кардиологии Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов в эфире радио «Говорит Москва» назвал частую причину смерти в раннем возрасте.

По его словам, повышенное артериальное давление негативно сказывается на жизненно важных органах человека. В первую очередь речь идет о заболеваниях мозга, сердца и почек. «Это не всегда даже инсульты и инфаркты, на уровне сердца это развитие хронической сердечной недостаточности», — пояснил он.

Также Иванов отметил, что первая причина по развитию хронической сердечной недостаточности заключается в том, что это гипертоническая болезнь, поскольку происходят морфологические изменения в сердце, и дальше насосная функция сердца начинает страдать. «У гипертоника, который не лечится, развиваются почечные проблемы», — сказал врач.

Он отметил, что почки начинают работать хуже, что приводит к ряду проблем. «Говоря об инсульте, гипертония приводит к мелким поражениям — это раннее снижение умственных возможностей человека», — пояснил специалист.

Иванов также заявил, что повышенное артериальное давление ускоряет процесс возникновения атеросклероза в четыре раза. Он заключил, что если не следить за здоровьем, первые признаки заболевания могут появляться уже в раннем возрасте.

Ранее Иванов заявил, что людям с пониженным давлением не рекомендуется часто употреблять кофе и другие стимуляторы, так как это может быть опасно для здоровья. Врач рекомендовал гипотоникам пить больше воды маленькими порциями в течение дня. Если давление резко снизилось, необходимо обратиться за медицинской помощью.