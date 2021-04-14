Медики назвали утраивающий риск смерти от коронавируса фактор

Американские медики установили, что риск смерти от коронавируса утраивался в случае низкой физической активности пациента. Этот же фактор в два раза повышал возможность человека попасть в больницу. Исследование специалистов опубликовано в журнале British Journal of Sports Medicine.

Так, эксперты из Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане изучили данные 48 тысяч заболевших коронавирусом. «Наши наблюдения показали, что низкий уровень физической активности был одним из самых опасных факторов риска при заражении SARS-CoV-2, в том числе и по сравнению с курением, ожирением, диабетом и гипертонией», — говорится в исследовании.

Отмечается, что лишь 9 процентов зараженных попадали в больницу, а еще меньше людей умирали. Медики установили, что всему виной низкая активность. Кроме прочего, она повышала риск попадания в реанимацию на 70 процентов.

«Здравоохранительные органы всех стран мира должны учитывать это в своей работе с населением, что особенно важно, учитывая то, как тяжело поддерживать форму во время изоляции», — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что ученые Бирмингемского университета в Великобритании определили, как немощность и хрупкое здоровье увеличивают риск смерти от заражения коронавирусом. Оказалось, что немощные люди в три раза чаще умирают, чем те, кто оставался подвижным, независимо от пожилого возраста.