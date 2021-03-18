Ученые назвали рискующих повторно заболеть COVID-19 людей

Датские ученые назвали людей, которые рискуют заразиться коронавирусом повторно. Люди старше 65 лет подвержены более высокой вероятностью заболеть COVID-19 повторно, говорится в научном журнале Lancet, передает РИА Новости.

В целом уровень защиты от повторного заражения у переболевших коронавирусом составляет 80,5 процента, однако среди лиц старше 65 лет он падает до 47,1 процента.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты указывают на важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков перечислил причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом. По его словам, у человека может быть ослаблен иммунитет из-за приема лекарств, сокращено количество антител. У некоторых иммунитет недостаточно сформирован после болезни. Еще один фактор для нового заражения — высокая вирусная нагрузка, частые контакты с инфицированными.

Инфекционист уточнил, что перенесенный коронавирус не должен формировать пожизненный иммунитет. Он добавил, что болезни, вызванные конкретным возбудителем, могут повторяться раз в три-четыре года.