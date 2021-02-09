Доктор Комаровский оценил шанс повторно заболеть COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, существует ли шанс повторно заболеть COVID-19. Возможность во второй раз столкнуться с коронавирусной инфекцией он оценил в Instagram.

По словам Комаровского, доказанных случаев повторного заболевания зарегистрировано очень мало: несколько десятков примеров на весь мир. Однако специалист отметил, что множество людей из разных стран, перенесших COVID-19, сообщают, что после инфекции вновь испытывают ее симптомы.

При этом медицинская наука пока не подтверждает массовость повторного заражения, заверил доктор. «Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», — заключил Комаровский.

В конце декабря главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников также усомнился в возможности повторно заразиться коронавирусом. Он пояснил, что у многих переболевших тест может быть положительным в течение нескольких месяцев, при этом люди сами не болеют и никого не заражают.