Россиян предупредили о тяжелом повторном COVID-19 у переболевших без симптомов

Люди, которые перенесли коронавирус бессимптомно, могут заболеть повторно в более тяжелой форме. Об этом россиян предупредил инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24», передает ТАСС.

По словам Тимакова, повторное заболевание может наступить через полгода-год.

Ранее Тимаков перечислил причины, по которым можно повторно заразиться коронавирусом. По его словам, у человека может быть ослаблен иммунитет из-за приема лекарств, сокращено количество антител. У некоторых иммунитет недостаточно сформирован после болезни. Еще один фактор для нового заражения — высокая вирусная нагрузка, частые контакты с инфицированными.

Инфекционист уточнил, что перенесенный коронавирус не должен формировать пожизненный иммунитет. Он добавил, что болезни, вызванные конкретным возбудителем, могут повторяться раз в три-четыре года.