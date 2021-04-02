Количество смертей в родах взлетело по всему миру из-за пандемии

Количество смертей в родах и мертворождений взлетело по всему миру. Ученые фиксирует рост таких случаев на 30 процентов на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий обзор был опубликован в журнале The Lancet.

Для этого специалисты проанализировали 40 научных исследований в 17 странах и пришли к выводу, что риски при беременности увеличиваются из-за перегрузки систем здравоохранения, страха женщин перед походом к врачам, ограничений и сбоев в работе больниц.

Исследование указывает на то, что смерти женщин при родах, зафиксированные в пандемию, были предотвратимы. Однако при этом количество преждевременных родов осталось на прежнем уровне.

Кроме того, выросло и количество психических проблем среди молодых матерей. Так, из 10 исследований шесть свидетельствуют о росте случаев постнатальной депрессии и тревожности.

Отмечается, что в исследовании не учитывался фактор заболевания коронавирусом во время беременности. Ученые рассматривали лишь побочное влияние пандемии на беременность, роды и послеродовой период.

Ранее ученые выяснили, что беременность вдвое повышает риск смерти от коронавируса. Из более чем 19 тысяч обследованных беременных женщин, больных COVID-19, умерли 33 пациентки, смертность в этой категории составила 0,2 процента. При этом среди небеременных женщин этот фактор оказался вдвое меньше.