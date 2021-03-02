В новорожденном ребенке нашли новый мутировавший коронавирус

Шведские ученые впервые нашли мутировавшую форму коронавируса SARS-CoV-2 в новорожденном ребенке, мать которого была больна COVID-19. Об этом сообщает издание The Conversation.

Беременная женщина с сильными болями в животе была доставлена в больницу в Мальмё. Врачи заметили, что у ее ребенка аномально низкая частота сердечных сокращений, что может служить признаком недостатка кислорода. Было проведено кесарево сечение, а анализы подтвердили, что мать и ребенок заражены коронавирусом. Геномы SARS-CoV-2 были секвенированы, после чего стало ясно, что ребенок был инфицирован до рождения.

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Несмотря на то, что первые анализы продемонстрировали идентичность вирусов у матери и ребенка, вскоре специалисты выявили изменения в популяции вируса у новорожденного. Возник новый штамм, который генетически отличался от исходного. По словам ученых, это первый раз, когда удалось зафиксировать случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду.

Мутация A107G произошла всего через пять дней после рождения ребенка. Ученые также обнаружили обширные повреждения плаценты из-за воспаления. Мать быстро вылечилась от COVID-19, однако новорожденному потребовалась неонатальная помощь. из-за преждевременных родов. У ребенка выработались антитела к вирусу, и он не страдал от серьезных симптомов.

Передача коронавируса от беременной женщины к плоду происходит очень редко, поскольку плацента служит барьером для инфекции и имеет относительно низкие уровни белка ACE2, который вирус использует для проникновения в клетки. В исключительных случаях вирус повреждает плаценту, что и приводит к недостатку кислорода.