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Определен витамин для борьбы с осложнениями от коронавируса

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Фото: Pixabay / CC0 Public Domain

Ученые Университета Хиросимы в Японии определили, что витамин В6, содержащийся в бананах и рыбе, теоретически может сдержать цитокиновый шторм у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали имеющиеся данные о влиянии B6 на здоровье людей с различными хроническими заболеваниями. В итоге оказалось, что витамин может облегчить состояние пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Он борется с воспалительными процессами, уменьшает количество инфламмасом, отвечающих за активацию воспалительного ответа, а также снижает уровень окислительного и карбонильного стресса.

Коронавирус SARS-СoV-2 относится к числу вирусов, которые могут привести к смерти от серьезного повреждения дыхательной системы и острого респираторного дистресс-синдрома, когда воспаляются клетки капилляров легких, возникает инфильтрация белых клеток крови нейтрофилов и усиливается окислительный стресс. Кроме того, развивается тромбоз, когда сгустки крови блокируют капилляры и повреждают такие органы, как легкие, сердце, печень и почки.

Известно, что витамин B6 является питательным веществом против тромбоза и воспаления. Дефицит этого витамина также связан со снижением иммунной функции и повышенной восприимчивостью к вирусным инфекциям. Уровень В6 всегда падает у людей с хроническим воспалением, ожирением, диабетом и сердечными заболеваниями. Такие люди более восприимчивы к COVID-19, что также может указывать на возможную пользу витамина в борьбе с инфекцией.

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