У переболевших COVID-19 детей обнаружили проблемы

У половины детей, переболевших COVID-19, сохранялся хотя бы один симптом этой болезни на протяжении четырех месяцев. О таких проблемах сообщили ученые в результате исследования, передают «Известия».

Так, среди наиболее распространенных последствий коронавируса специалисты обнаружили бессонницу, стеснение в груди, усталость, боль в мышцах и суставах, а также сложности с концентрацией внимания.

Международный коллектив ученых из Италии, Великобритании и России под руководством Пьеро Валентини из Института глобальных исследований в области здравоохранения (Рим) исследовал наличие и длительность симптомов COVID-19 у детей. В результате оказалось, что спустя четыре месяца с начала инфекции 42 процента детей полностью выздоровели, чуть больше трети жаловались на один или два признака болезни, а примерно у четверти было больше трех симптомов.

Как подчеркивают авторы исследования, во время пандемии коронавируса детей в основном не замечали, поскольку у этой группы болезнь протекает мягче, чем у взрослых.

Российские эксперты не исключили, что такие последствия появились из-за коронавируса, однако напомнили, что другие болезни способы вызвать подобные последствия.

Ранее главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что детей не следует прививать от коронавируса, так как они переносят заболевание легче и без тяжелых последствий. При этом Онищенко призвал взрослых граждан сделать прививку. Он подчеркнул, что это особенно необходимо гражданам из групп риска по медицинским показаниям.