Исследователи научились облегчать течение коронавируса с помощью водорослей

Исследователи научились значительно облегчать течение коронавируса с помощью экстракта спирулины, рода синезеленых водорослей. Об этом пишет израильская газета Jerusalem Post.

Так, ученые утверждают, что экстракт фотосинтетически обработанной спирулины эффективен при подавлении цитокинового шторма. Он возникает при реакции иммунной системы на попадание коронавируса в организм и способен привести к летальному исходу.

По данным ученых, контроль и смягчение цитокинового шторма может способствовать снижению летальности COVID-19. Так, согласно выводу исследователей, натуральные водоросли могут уменьшить воспаления, в то время как синтетические лекарства вызывают в организмах больных негативную реакцию.

Как пишут авторы материала, если польза спирулины будет впоследствии доказана, ее можно будет применять при лечении других типов коронавируса и гриппа.

Ранее исследования европейских ученых показали, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20 процентов. Этот ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК, что, наоборот, увеличивает вероятность осложнений от коронавирусной инфекции.