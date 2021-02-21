Симптомы COVID-19 оказались признаками смертоносного вируса

Вирус Nipah или NiV, впервые выявленный в Малайзии в 1999 году, имеет симптомы, похожие на грипп, а также на коронавирус. Об этом пишет «КП».

Оказалось, что признаками вируса Nipah являются повышение температуры, боль в горле, головная боль, боли в мышцах, тошнота. Чаще всего вирус поражает легкие и мозг. У пациентов начинается головокружение, появляется спутанность сознания. Кроме того, может развиться острый энцефалит.

Как пишет издание, инкубационный период инфекции составляет от 4 до 45 суток. Ни вакцин, ни противовирусных препаратов для лечения болезни не существует. Кроме того, вирус более смертоносен по сравнению с COVID-19.

В большинстве известных на сегодня случаев люди заразились от животных. В Малайзии люди заразились от больных свиней. В Бангладеш и Индии наиболее вероятным источником инфекции были фрукты и продукты из них. Также известно о случаях передача вируса Нипах от человека к человеку. Отмечается, что это произошло «при тесных контактах».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вирус Nipah или NiV может стать причиной новой пандемии. Смертность от вируса составляет 40-75 процентов. Болезнь может протекать бессимптомно или вызвать смертельный энцефалит. Лекарства не существует.