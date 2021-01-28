В Минздраве предсказали эпидемию разрушительнее нынешней

Следующая пандемия может оказаться разрушительнее, чем нынешний коронавирус. Это в интервью ТАСС предсказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По его словам, в будущем обязательно будут другие эпидемии мирового масштаба. «Поэтому наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия будет еще разрушительнее», — сказал ученый.

Он отметил, что избежать серьезных последствий можно, если создавать системы глобального мониторинга инфекций, укреплять инфраструктуру здравоохранения, повышать доступность медицины.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что выявленный в Малайзии в 1999 году вирус Nipah или NiV может стать причиной новой пандемии. Инфекция передается людям от зараженных свиней и через загрязненные фрукты. Смертность от вируса составляет 40-75 процентов. Болезнь может протекать бессимптомно или вызвать смертельный энцефалит. Лекарства не существует.