Доказано преимущество очкариков в условиях пандемии коронавируса

Любители очков оказались защищеннее в условиях пандемии, так как этот аксессуар препятствует распространению коронавируса, пишет The Sunday Telegraph со ссылкой на исследование индийских ученых.

Специалисты опросили 304 пациентов с COVID-19 и обнаружили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Беседы подтолкнули к выводу о том, что те, кто носит очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом.

Ученые пояснили, что решившие носить очки по той или иной причине меньше трогают глаза. «Человек имеет обыкновение касаться лица в среднем 23 раза в час, за тот же промежуток времени он прикасается к глазам около трех раз», — отметили они в исследовании, подчеркнув, что очки снижают частоту таких контактов.

Авторы исследования доказали, что очки могут быть защитным фактором, снижающим риск передачи вируса через слизистую.

Ранее заведующий отделом «Коллекция микроорганизмов» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков рассказал о заразности коронавируса в течение 11 дней. «Если у человека не тяжелая форма, если не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже не опасен», — подчеркнул он.

В России за последние сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее количество инфицированных достигло 4 164 726.