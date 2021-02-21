Раскрыта эффективность вакцины Pfizer против распространения коронавируса

Вакцина Pfizer/BioNTech способна не только защищать от коронавируса, но и влиять на его распространение, сообщает Der Spiegel со ссылкой на еще не опубликованные результаты исследования, проведенные немецкими специалистами совместно с израильским министерством здравоохранения.

Уточняется, что препарат предотвращает передачу вируса от человека к человеку на 89,4 процента.

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой раскрывается эффективность вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса. Оказалось, что препарат эффективен на 85 процентов.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра Чумакова. 18 января в стране началась вакцинация препаратом «Спутник V». В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.