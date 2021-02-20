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В России назвали способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

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Фото: Globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал способ повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer в эфире телеканала «Россия 24». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, добавление компонентов вакцины «Спутник V» к Moderna и Pfizer поможет им эффективнее бороться с мутациями коронавирусной инфекции. Он отметил, что разработчики российского препарата готовы помочь иностранным компаниям. «Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны», — добавил Дмитриев.

Ранее сообщалось, что число привившихся от коронавируса людей по всему миру превысило 200 миллионов. К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России помимо «Спутник V» зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра Чумакова.18 января в стране началась вакцинация препаратом «Спутник V».

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