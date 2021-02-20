Подсчитано число привившихся от коронавируса по всему миру

Число привившихся от коронавируса людей по всему миру превысило 200 миллионов. Его подсчитали в ТАСС, основываясь на данных властей, экспертов и СМИ разных стран.

200 269 332 человека получили прививку препарата от COVID-19 — это составляет 2,6 процента населения планеты. На США, Китай, Великобританию и Индию приходится около 65 процентов всех привитых. В частности, в Штатах препарат получили 60 миллионов человек (18,5 процента населения), в Китае — 40,5 миллиона (3 процента населения), в Великобритании — 17,5 миллиона (26,4 процента), а в Индии — 10,7 миллиона (менее одного процента).

ТАСС отмечает, что темпы вакцинации снизились: на прошлой неделе население планеты получало по 6 миллионов прививок в день, а на этой — около 5 миллионов. В России последние данные по вакцинированным пока не озвучили.

Во всем мире более 110,8 миллиона человек заражены коронавирусной инфекцией. Более 2,4 миллиона погибли от осложнений пневмонии после COVID-19.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России помимо «Спутник V» зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра Чумакова.18 января в стране началась вакцинация препаратом «Спутник V».

В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.

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