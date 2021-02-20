Мир
 
Последние новости
Техас накрыл продовольственный кризис из-за сильнейших морозов
Даня Милохин опубликовал фото в коротком женском платье и разозлил подписчиков
Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд рассказали о перепутавших их фанатах
Россия попросила ЕСПЧ пересмотреть требование об освобождении Навального
Жена Медведчука решила вступить в его партию
Трамп объяснил отказ вернуться в Twitter фразой «уже не тот»
Грузовик врезался в автобус с врачами в Подмосковье
Россиянка рассказала о бюджетном отдыхе на самом дорогом курорте Турции
Россиянин за день создал версию соцсети Clubhouse для Android
Россия купит тяжелые «Альтиусы»
Новости партнеров
Прослушать новость

Подсчитано число привившихся от коронавируса по всему миру

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Число привившихся от коронавируса людей по всему миру превысило 200 миллионов. Его подсчитали в ТАСС, основываясь на данных властей, экспертов и СМИ разных стран.

200 269 332 человека получили прививку препарата от COVID-19 — это составляет 2,6 процента населения планеты. На США, Китай, Великобританию и Индию приходится около 65 процентов всех привитых. В частности, в Штатах препарат получили 60 миллионов человек (18,5 процента населения), в Китае — 40,5 миллиона (3 процента населения), в Великобритании — 17,5 миллиона (26,4 процента), а в Индии — 10,7 миллиона (менее одного процента).

ТАСС отмечает, что темпы вакцинации снизились: на прошлой неделе население планеты получало по 6 миллионов прививок в день, а на этой — около 5 миллионов. В России последние данные по вакцинированным пока не озвучили.

Во всем мире более 110,8 миллиона человек заражены коронавирусной инфекцией. Более 2,4 миллиона погибли от осложнений пневмонии после COVID-19.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России помимо «Спутник V» зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра Чумакова.18 января в стране началась вакцинация препаратом «Спутник V».

В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван срок иммунитета после прививки российской вакциной «ЭпиВакКорона»
Вирусолог сравнил третью российскую вакцину со «Спутником V»
ВТО потребовала у Британии отдать вакцины бедным странам