Раскрыто влияние температуры на заражение коронавирусом

Ученые Университета Луисвилл, Университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США раскрыли, что температура воздуха прямо влияет на вероятность передачи коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Исследователи сравнили ежедневные данные о низких температурах и зарегистрированные случаи COVID-19 в 50 странах Северного полушария в период с 22 января по 6 апреля 2020 года. Оказалось, что с повышением температуры воздуха прирост новых случаев COVID-19 уменьшается. Так, при температуре от 0 до 37 градусов Цельсия, повышение на 1,8 градуса снижает рост новых случаев инфекции на один процент.

Специалисты пришли к выводу, что в летние месяцы передача COVID-19 замедляется, как и других сезонных респираторных вирусов. Однако на рост новых случаев влияют и другие факторы, в том числе социальная изоляция и дистанцирование. Известно, что в летние месяцы 2020 года в США наблюдалось увеличение заболеваемости, однако ученые полагают, что, если бы летние температуры были низкими, число новых случаев было бы еще больше.