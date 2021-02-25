В Калифорнии зафиксировали появление нового опасного коронавируса

Американские ученые сообщили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2, впервые зафиксированный в Калифорнии весной прошлого года, может быть более опасным и устойчивым к вакцинам, чем оригинальный штамм. Обеспокоенность исследователей и медицинских специалистов стала расти на фоне учащения случаев заражения в штате именно этим новым вариантом, известным как B.1.427/B.1.429. Об этом пишет The New York Times.

В ходе экспериментов были проанализированы 2172 образца вируса, выделенных в Калифорнии в период с сентября 2020 года по январь 2021 года. Оказалось, что в Калифорнии число случаев заражения B.1.427/B.1.429 удваивается каждые 18 дней. Этот вариант в 40 раз эффективнее заражает человеческие клетки, чем более ранние штаммы, а вирусная нагрузка в носу и горле у пациентов была вдвое выше, чем у зараженных другими вариантами.

По словам ученых, B.1.427/B.1.429 вызывает столько же беспокойства, что и другие новые штаммы, возникшие в Великобритании, Южной Африке и Бразилии. Антитела, появляющиеся у людей, вакцинированных или переболевших классическим коронавирусом SARS-CoV-2, оказались менее эффективны против нового штамма. Однако, похоже, он уступает южноафриканскому штамму в способности сопротивляться иммунной системе человека.

Анализ 300 случаев заражения показал, что калифорнийский штамм увеличивает вероятность смерти от COVID-19, однако этот результат не является статистически значимым, поскольку в выборке умерли лишь 12 человек. Ученые также сомневаются, что B.1.427/B.1.429 получит широкое распространение в отличие от британского штамма B.1.1.7, который быстро вытесняет другие варианты коронавируса.