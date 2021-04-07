Депрессия оказалась смертельно опасной

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско показали, что у людей с большим депрессивным расстройством (БДР) наблюдается высокий уровень эпигенетических изменений в ДНК. Это способствует более быстрому клеточному старению и высокой опасности преждевременной смерти. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Translational Psychiatry.

Исследователи проанализировали образцы крови людей с БДР (49 человек), чтобы определить уровень метилирования — присоединения метильных групп к определенным участкам ДНК, что влияет на активность генов. Метилирование ДНК изменяется с возрастом, поэтому его можно использовать для выявления биологического возраста человека. Паттерны метилирования у людей с БДР предполагали, что их клеточный возраст в среднем был выше по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы (в нее входило 60 человек).

Риск смерти измерялся с помощью математического алгоритма GrimAge, который определяет оставшуюся продолжительность жизни. Оказалось, что он выше у людей с БДР, чем у людей того же возраста без депрессивного расстройства.

У лиц с БДР не наблюдались внешние возрастные патологии. Однако паттерны метилирования, связанные с риском смерти, сохранялись даже после учета таких факторов образа жизни, как курение и избыточный вес.

По данным ВОЗ, около 300 миллионов человек (4,4 процента населения) страдают от той или иной формы депрессии. БДР ассоциируется с более высокой смертностью, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и болезнью Альцгеймера.