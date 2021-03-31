В Канаде зафиксировали вспышку загадочной смертельной болезни

Врачи в Канаде сообщили о вспышке загадочного и потенциально тяжелого заболевания мозга. Симптомы включают потерю памяти, галлюцинации, атрофию мышц, проблемы со зрением. Специалисты полагают, что пять случаев болезни закончились смертью пациентов. Об этом сообщает издание Guardian.

В настоящее время зафиксировано 43 случая болезни неизвестного происхождения. Хотя симптомы напоминают болезнь Крейтцфельдта-Якоба, результаты скрининга позволили отвергнуть версию о прионном заболевании.

Пациенты изначально жаловались на необъяснимые боли, спазмы и изменения в поведении, и эти симптомы можно было интерпретировать как тревогу или депрессию. Однако через 18-36 месяцев у больных началось снижение когнитивных функций, развилась мышечная атрофия, слюнотечение и стук зубов. Некоторые пациенты также начали испытывать галлюцинации, в том числе ощущение, будто по коже ползают насекомые.

В 2015 году был зарегистрирован только один подозрительный случай, но в 2019 году — 11 случаев, а в 2020 году — 24. Большинство из них связано с полуостровом Акадский, малонаселенным регионом в северо-восточной части провинции Нью-Брансуик. Хотя общее число случаев остается низким, население Нью-Брансуика составляет менее 800 тысяч человек. В то же время ученые не исключают, что заболевание может быть связано с экологическими факторами и не являться инфекционным.