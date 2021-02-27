Обнаружен неожиданный эффект от употребления яблок

Ученые из Университета Квинсленда и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний обнаружили неожиданный эффект от употребления яблок. Результаты исследования появились в научном журнале Stem Cell Reports.

Опыты проводились на мышах. Специалисты культивировали стволовые клетки мозга взрослых мышей и добавляли в них содержащиеся в яблоках фитонутриенты. Исследование показало, что высокая концентрация фитонутриентов способствует образованию новых нейронов.

По словам ученых, определенные фитонутриенты положительно влияют на работу органов, в том числе мозга. Выяснилось, что они оказывают на организм тот же эффект, что и физическая активность, которая также стимулирует нейрогенез.

Ранее ученые из Технологического университета австрийского Граца выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки. Исследователи утверждают, что до 90 процентов полезных веществ сосредоточены в сердцевине этого фрукта, и поэтому яблоко желательно съедать вместе с огрызком.