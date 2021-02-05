Врач назвала россиянам срок выпадения волос после коронавируса

После перенесенного коронавируса волосы у пациентов могут выпадать от нескольких недель до трех месяцев. Такие сроки россиянам назвала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова, передает «Ридус».

По словам Галлямовой, в период пандемии количество обращений с проблемой облысения выросло на 30 процентов. Она объяснила, что и инфекция, и лекарства, принимаемые для выздоровления, негативно влияют на волосяной фоликул.

Специалистка добавила, что прежнюю густоту волос можно будет вернуть в течение полугода. Она отметила, что рост можно стимулировать разными средствами, но это необязательно.

Ранее ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко сообщил, что почти каждый пятый пациент жаловался на выпадение волос после выздоровления от коронавируса.

В октябре 2020 года Галлямова объяснила, что выпадение волос при коронавирусе может быть вызвано не самой болезнью, а сопутствующим стрессом. По ее словам, волосы — это рудимент, который отбрасывается организмом за ненужностью. В данном случае нет органических поражений фолликула, нарушается только ритм смены волос, заверила медик.