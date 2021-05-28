В Крыму продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Крыму до 1 июля продлен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Об говорится в указе главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Так, на полуострове под запретом остаются все массовые мероприятия. Спортивные игры должны быть ограничены 50 участниками и 10 процентами зрителей. Лицам старше 65 лет по-прежнему рекомендуется оставаться дома.

Также сохраняется ограничение по заполняемости кинотеатров и театров на 75 процентов и на численность экскурсионных групп в музеях республики.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом в Крыму. Из-за этого массовые мероприятия на полуострове продолжают отменять или переводят в онлайн-формат.

За последние сутки в России выявили 9252 новых случая коронавируса, из них 92 случая — в Крыму. Всего с начала пандемии на полуострове заразились более 43 тысяч жителей.