Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму удвоился за две недели

В Крыму рост заболеваемости COVID-19 удвоился за две недели с начала апреля. Об этом сообщила руководительница межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в эфире телеканала «Крым-24», передает ТАСС.

По словам Пеньковской, ситуация требует особого контроля за соблюдением ношения масок со стороны органов муниципальной власти и самих граждан.

«Как только ослабевает контроль и самоконтроль за использованием средств индивидуальной защиты, мы фиксируем в тех или иных регионах увеличение роста новой коронавирусной инфекции», — сказала она.

13 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса в стране еще не кончилась, ка и эпоха масок. При этом он указал, что ситуация спокойнее, чем у соседей.

За последние сутки в Крыму выявили 94 новых заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 38 869 случаев. Всего в стране за сутки произошло 8326 заражений.