Песков исключил завершение «эпохи масок» в России

Пандемия коронавируса в России не кончилась, «эпоха масок» тоже не закончилась, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 13 апреля.

Ситуация спокойнее, чем у соседей, но говорить, что все закончилось, преждевременно, отметил он.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский заявил, что наибольший риск заражения коронавирусом существует в закрытых помещениях, поэтому на работе пока еще необходимо носить защитные маски. По его мнению, от масок можно будет отказаться в случае, если все сотрудники вакцинируются или переболеют.

В России за последние сутки выявили 8173 новых случая коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533). Общее число заражений с начала пандемии составило 4 657 883.