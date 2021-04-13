В России выявили 8173 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 8173 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 4 657 883. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

8173 новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (1782), Санкт-Петербурге (701) и Московской области (533). Меньше всего — в Магаданской области (3), Еврейской автономной области и Тыве (по одному).

За сутки полностью выздоровели 9611 человек, с начала пандемии — 4 281 776.

Суточное количество смертей составило 338, общее — 103 601.