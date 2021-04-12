Россиян предупредили о новом свойстве штаммов коронавируса

Британский и южноафриканский штаммы коронавируса приобрели новое свойство — они стали распространяться среди детей. Об этом предупредил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова приводит «Интерфакс».

В эфире телеканала «Россия-24» Горелов отметил, что россиянам с детьми следует учитывать этот факт при планировании отпуска, особенно кратковременных поездок в теплые страны и к морю для оздоровления. «Здесь риск и польза несопоставимы», — подчеркнул специалист.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявили 193 мутации коронавируса при въезде граждан в страну, отметив, что в 49 случаях мутации не уточнены и требуют дополнительного изучения. До этого Попова заявила, что в России происходит замедление снижения темпов заболеваемости коронавирусом, но при этом ситуация в стране стабилизируется. Она добавила, что последние три недели наблюдается снижение не более чем на 1,5 процента от недели к неделе. Тем не менее торопиться со снятием ограничений не стоит, указала глава Роспотребнадзора.