Глава Крыма заявил о напряженной ситуации с коронавирусом на курорте

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что эпидемиологическая обстановка на полуострове остается напряженной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, несмотря на ситуацию с распространением инфекции, Крым готов к приему туристов, которых ожидается в этом году больше шести миллионов. Он отметил, что уже 600 объектов размещения получили официальную аккредитацию.

«В этом году мы входим с худшими параметрами в курортный сезон, [чем в 2020 году], у нас до 100 заражений в день, выявленных случаев. Поэтому надо более внимательно, это в том числе касается сотрудников средств размещения, относиться к своим обязанностям», — описал ситуацию Аксенов.

Также он посоветовал отелям обращать внимание на постояльцев, имеющих насморк и другие признаки простудных заболеваний.

Ранее в мае эксперты в сфере туризма назвали главные опасности отдыха в Крыму. В основном они связаны с мошенническими схемами при бронировании жилья и автомобилей. Кроме того, путешествие может омрачить грязная вода в море — именно с ней связывают рост числа заболеваний ротавирусом.