Глава Крыма оценил наплыв туристов на полуостров двумя словами

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил наплыв туристов в республику двумя словами — политик заявил, что курортный сезон пройдет «на грани» возможностей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, Аксенов отметил, что полуостров справится с большим количеством отдыхающих в предстоящем сезоне, несмотря на возросший спрос.

«Инфраструктура справится 100 процентов, никаких сомнений нет (...) Все с напряжением, все на грани, но пройдем», — предсказал он.

По словам губернатора, ожидается увеличение пассажиропотока в аэропорту Симферополя. Так, в в этом году аэропорт обслужит на 17 процентов больше пассажиров, чем в прошлом, — около шести миллионов человек.

Ранее, 21 апреля, глава Крыма прокомментировал подорожание отдыха на курортах. Он отметил, что большинство путевок в регион были приобретены туристами до повышения цен, и добавил, что некоторые отельеры действительно могли воспользоваться ситуацией для своей выгоды.