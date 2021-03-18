В Крыму предсказали курортный сезон без ограничений

Острый дефицит воды в Крыму был ликвидирован после запуска двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора. Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Еще 17 скважин пробурим на территории Севастополя, что, безусловно, даст определенный объем воды и позволяет нам надеяться, что мы пройдем курортный сезон без ограничений», — предсказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что до 2024 года власти планируют увеличить объем подачи воды в республику почти в два раза — до 300 тысяч кубометров в сутки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов запустил две скважины Бештерек-Зуйского водозабора — предполагается, что они обеспечат от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день, что покроет потребности не менее 25 тысяч жителей Симферополя. В течение двух месяцев также планируется подключить еще девять скважин глубиной до 500 метров — город будет получать до 22 тысяч кубометров воды ежесуточно. Проект обошелся в 1,7 миллиарда рублей.

9 марта сообщалось, что в Крыму, где третий год подряд наблюдается явление маловодья, готовятся к курортному сезону 2021 года и не исключают возможных проблем с водоснабжением в регионе. Аксенов отмечал, что на полуострове формируют график работы обеспечительных учреждений на случай «худшей ситуации».

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в середине февраля говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды. До присоединения Крыма к России более 80 процентов пресной воды на полуостров поступало именно через канал, который идет от Днепра, но Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.