Глава Крыма предупредил о неприятном явлении курортного сезона 2021 года

В Крыму, где третий год подряд наблюдается явление маловодья, готовятся к курортному сезону 2021 года и не исключают возможных проблем с водоснабжением в регионе. Об этом предупредил глава республики Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время на полуострове формируют график работы обеспечительных учреждений на случай «худшей ситуации». «Мы понимаем: разбор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель. Возможно, график будет достаточно неприятный», — заметил Аксенов.

Предполагается, что график позволит республике «продержаться» весь туристический сезон и «дать людям заработать». Глава Крыма заметил, что в настоящее время ситуацию с нехваткой воды не смогут исправить даже обильные осадки.

18 февраля председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что ситуация с водой на полуострове стабилизировалась и регион будет полностью готов к курортному сезону. Он прокомментировал планы Украины по окончательному перекрытию Северо-Крымского канала, заявив, что к летнему сезону республика успеет обеспечить себя необходимым запасом воды и влияния «блокады» отдыхающие не заметят.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в середине февраля говорил, что Киев намерен достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, чтобы отрезать полуостров от воды. До присоединения Крыма к России более 80 процентов пресной воды на полуостров поступало именно через канал, который идет от Днепра, но Украина перекрыла его после референдума 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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